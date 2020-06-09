Спасатели одного из пляжей Актау извлекли из воды труп мужчины
Причина смерти мужчины устанавливается.
Фото : lada.kz9 июня 2020, 00:23
Спасатели пляжа "Достар" извлекли из воды дрейфующий труп мужчины в 30-40 метрах от побережья, передает zakon.kz.
По информации Lada.kz, Трагический инцидент произошел сегодня, 8 июня.
По данным ДЧС области, примерно в 19:00 спасателями пляжа "Достар" из воды был извлечен труп мужчины. Тело находилось в 30-40 метрах от побережья.
На вид мужчине 35-40 лет. Он был без одежды. Обстоятельства и причины гибели устанавливаются, - отметили в пресс-службе департамента.
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