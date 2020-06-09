Спасатели одного из пляжей Актау извлекли из воды труп мужчины

Причина смерти мужчины устанавливается.

Спасатели пляжа "Достар" извлекли из воды дрейфующий труп мужчины в 30-40 метрах от побережья, передает zakon.kz.

По информации Lada.kz, Трагический инцидент произошел сегодня, 8 июня.

По данным ДЧС области, примерно в 19:00 спасателями пляжа "Достар" из воды был извлечен труп мужчины. Тело находилось в 30-40 метрах от побережья.

На вид мужчине 35-40 лет. Он был без одежды. Обстоятельства и причины гибели устанавливаются, - отметили в пресс-службе департамента.

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