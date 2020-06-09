Французской полиции запретили удушение задержанных

Решение было принято после массовых акций протеста по всему миру из-за смерти Джорджа Флойда при задержании в США.

Во Франции полицейским запретили применять прием нейтрализации задержанных техникой захвата за шею, передает zakon.kz со ссылкой на Le Monde.

Я принял решение о принятии мер. Жизни людей не должны подвергаться риску при задержании. Применение приема с захватом шеи будет отменено для полицейских и жандармов, - заявил министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Так глава МВД отреагировал на массовые акции протеста по всему миру после гибели во время задержания американскими полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Кроме того, этот прием теперь не будет отрабатываться в учреждениях подготовки правоохранителей. Кастанер подчеркнул, что у французских правоохранителей должна быть "нулевая терпимость" к расизму.

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