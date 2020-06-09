В Конгресс США внесли законопроект об ограничении полномочий полиции

Проект закона предполагает запрет на применение удушающий приемов, ликвидирует правовую защиту полиции от судебных исков и запрещает полиции иметь оружие, предназначенное для военных действий.

В Конгресс США демократы внесли законопроект, предусматривающий реформу полиции в стране, передает zakon.kz со ссылкой на The Hill.

Проект закона о правосудии в полиции, предложенный лидерами Черного кокуса Конгресса, предусматривает сдерживание применения чрезмерной силы со стороны правоохранителей, в частности, насилия, направленного против чернокожих и других меньшинств, - говорится в документе.

В частности, законопроект устанавливает запрет на федеральном уровне на применение удушающих приемов, ликвидирует правовую защиту полиции от судебных исков, вводит мандат на использование нательных телекамер полицейских по всей стране, запрещает полиции ношение оружия, обычно используемого в войсках, и создает базу данных, раскрывающую имена полицейских, которые злоупотребляют полномочиями.

Лидеры демократов в Конгрессе определили реформы полиции как важное и давно назревшее средство против расовой несправедливости.

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