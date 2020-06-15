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ИС "Параграф" проводит акцию по розыгрышу призов

Количество призов ограничено, спешите!

Фото : prg.kz15 июня 2020, 09:44

Информационная система "Параграф" совместно с международной компанией "Zepter" проводит розыгрыш призов уникальной, известной во всем мире посуды "Zepter", сообщает zakon.kz.

Акция состоится с 8 по 30 июня, в ней могут участвовать как новые, так и постоянные клиенты компании. Что немаловажно, подарки получат все участники мероприятия, а победителям достанутся главные призы.

Стать участником розыгрыша очень просто, для этого необходимо в период проведения акции оплатить за первичную поставку или за пролонгацию существующего договора ИС "Параграф". А также участниками акции могут стать клиенты, которые оплатят за продукты 1С.

Если вы новый клиент, звоните по номеру: 8 (727) 2222-101 (вн.1035).

Если вы действующий клиент ИС "Параграф", звоните вашему личному менеджеру. Контакты найдете в личном кабинете.

Если вы планируете работать с нами по 1С: 8 (727) 2222-101 (вн.1032).

Если вы не из Алматы, звоните в представительство вашего города. Контакты для связи здесь.

Всю необходимую информацию вы можете получить также на сайте.


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