Астанчанин сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП

Полицейские установили и задержали водителя.

В Семее установлен водитель, совершивший смертельный наезд на пешехода, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские установили и задержали водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

11 июня в 01:20 часов в городе Семей на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на пересечении проспекта Ауэзова и улицы Селевина, произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений несовместимых с жизнью, 50-летняя женщина скончалась на месте, второй пешеход был осмотрен специалистами и назначено амбулаторное лечение.

Водитель, скрывшийся с места происшествия, в настоящее время установлен. Им оказался 37-летний житель города Нур-Султан, который задержан и водворен в изолятор временного содержания, – сообщил заместитель начальника Департамента полиции ВКО Елдос Закимов.

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