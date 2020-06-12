Фондовый рынок США резко упал
Это худшее однодневное снижение с 16 марта.
Фото : EPA/UPG12 июня 2020, 06:07
Ключевые фондовые индексы США упали на фоне негативных прогнозов Федеральной резервной системы и опасений по поводу возобновления пандемии коронавируса, передает zakon.kz.
Dow Jones понизился на 6,9% − до 25128,17 пункта.
S&P 500 упал на 5,89% − до 3002,1 пункта.
Nasdaq потерял 5,27% − до 9492,73 пункта.
Все три основных фондовых индекса США потеряли более 5%, продемонстрировав худшее однодневное снижение с 16 марта.
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