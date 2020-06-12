Фондовый рынок США резко упал

Это худшее однодневное снижение с 16 марта.

Ключевые фондовые индексы США упали на фоне негативных прогнозов Федеральной резервной системы и опасений по поводу возобновления пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

Dow Jones понизился на 6,9% − до 25128,17 пункта.

S&P 500 упал на 5,89% − до 3002,1 пункта.

Nasdaq потерял 5,27% − до 9492,73 пункта.

Все три основных фондовых индекса США потеряли более 5%, продемонстрировав худшее однодневное снижение с 16 марта.

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