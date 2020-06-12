КНДР назвала отношения с США безнадежными
За два года после саммита в Сингапуре надежда на улучшение отношений Пхеньяна и Вашингтона сменилась отчаянием, подчеркнули в северокорейском МИД.
Фото : пресс-служба посольства США12 июня 2020, 06:13
Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Сон Гвон считает, что на данный момент отношения США и КНДР достигли "точки отчаяния", передает zakon.kz со ссылкой на ЦТАК.
После исторических переговоров на высшем уровне 12 июня (2018 года) между КНДР и США прошло два года. Главным является то, что надежда на улучшение отношений КНДР и США, которая витала в воздухе два года назад и привлекала всеобщее внимание, теперь сменилась отчаянием, характеризующимся нарастающим ухудшением, - значится в заявлении главы МИД Северной Кореи Ли Сон Гвона.
По словам министра, "даже тонкий лучик оптимизма на мир и процветание на Корейском полуострове угас в темном кошмаре".
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