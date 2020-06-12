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Twitter заблокировал по подозрению в пропаганде свыше 32 тысячи аккаунтов

Корпорация приписали операции КНР, России и Турции.

Фото : Pixabay12 июня 2020, 07:37

Социальная сеть Twitter заблокировала и внесла в реестр предполагаемых пропагандистских сайтов более 32 тысяч учетных записей, передает zakon.kz.

Сегодня мы вносим 32 242 аккаунта в наш архив информационных операций, связанных с государствами. Они включают три отдельных группы операций, которые мы приписываем Китайской Народной Республике (КНР), России и Турции, - говорится в сообщении соцсети.

России приписывается 1 152 учетные записи, Китаю - 23 750, Турции - 7 340.

Аккаунты были заблокированы из-за нарушений политики манипуляции Twitter, в частности за то, что они занимались перепостом и усилением неоригинального контента.


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