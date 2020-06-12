Lufthansa сократит 22 тысячи сотрудников из-за кризиса

В мае Lufthansa договорилась с правительством о соглашении на сумму 9 млрд евро, чтобы избежать краха.

Из-за резкого падения авиаперевозок немецкая авиакомпания Lufthansa сократит 22 тысячи сотрудников, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Перевозчик прогнозирует медленное восстановление спроса и ожидает, что после кризиса у него будет примерно на 100 самолетов меньше.



В Lufthansa заявили, что половина сокращений рабочих мест придется на Германию. Согласовать эти меры с профсоюзами планируется до 22 июня.



Компания добавила, что надеется свести к минимуму сокращение персонала за счет краткосрочных рабочих и кризисных договоров.

Цель состоит в том, чтобы проложить путь к сохранению как можно большего количества рабочих мест в группе Lufthansa, - говорится в сообщении.

В авиакомпании работает более 135 тысяч человек по всему миру. Примерно половина из них - в Германии.



В мае Lufthansa договорилась о соглашении на сумму 9 млрд евро с немецким правительством, чтобы спастись от краха.

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