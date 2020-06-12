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WhatsApp тестирует новую функцию

Нововведение разработчиков компании позволит искать сообщения в мессенджере на конкретную дату.

Фото : Pixabay12 июня 2020, 08:29

Разработчики WhatsApp проверяют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате, передает zakon.kz со ссылкой на WABetaInfo.

Нововведение позволит быстро найти нужное сообщение. Для этого необходимо будет выбрать дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате.

Как уточнил портал, функция находится на стадии альфа-тестирования.

В мессенджере уже существует возможность поиска сообщений, однако пользователям сложно найти информацию, отправленную или полученную в определенный день.


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