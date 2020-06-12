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Трамп призвал не судить о всей полиции США по трагедии в Миннеаполисе

Президент подчеркнул, что большинство полицейских на самом деле являются хорошими людьми.

Фото : EFE12 июня 2020, 08:41

Президент США Дональд Трамп заявил, что четверо полицейских, задержавшие афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе совершили позорный поступок, по которому нельзя судить о всей американской полиции, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Он констатировал, что сотрудники полиции для того и проходят тщательную профессиональную подготовку, чтобы "поступать правильно" в критических ситуациях. "Эти восемь минут были не просто ужасны, они были позором", - отметил Трамп, имея в виду то, сколько времени один из полицейских Миннеаполиса проводил удушающий прием, после которого афроамериканец умер.

Люди начинают задаваться вопросом, неужели вся полиция такая. И люди начинают верить, что все полицейские такие. Это не так, - заявил Трамп.

Также он добавил, что большинство полицейских "на самом деле являются хорошими людьми".


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