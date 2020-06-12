Не каждому Президенту под силу выдержать за год такое количество стрессов – политолог

По мнению эксперта, несмотря на все испытания и потрясения, Касым-Жомарт Токаев в первый год своего президентства все же смог осуществить большую часть задуманного.

Ровно год назад, 12 июня 2019 года, Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность Президента РК. И практически с первых дней он проводит реформы, направленные на укрепление государственных институтов, защиту прав и свобод граждан, модернизацию экономики, социальное обеспечение населения, либерализацию политической жизни страны. Своим мнением о том, насколько успешно реализуются эти реформы, и что изменилось за этот год в Казахстане, с журналистом zakon.kz поделился известный казахстанский политолог Талгат Калиев.

Как отметил эксперт, с момента обретения Казахстаном независимости, наверное, не было года, который был бы столь насыщен различными и неожиданными событиями. Причем не только позитивного, но и негативного плана. Достаточно вспомнить такие ЧП, как взрывы складов боеприпасов в Арыси, наводнение в Южно-Казахстанской области, авиакатастрофу в Алматы. И, уж тем более, нельзя не отметить пандемию коронавируса, охватившую весь мир.

Такие события крайне редки, а пандемия и вовсе случается раз в столетие. И все эти испытания выпали даже не просто на наше поколение, а на один календарный год. Причем – первый год президентства Касым-Жомарта Токаева. Я думаю, что далеко не каждому руководителю, впервые оказавшемуся на главном посту страны, будет под силу выдержать такое количество стрессов одновременно. И с этой точки зрения год с Токаевым был весьма специфичен и по уровню негативного опыта, и по своей стрессовости. Но в то же врем необходимо отметить, что те или иные идеи, которые Президент выдвигал в самом начале при вступлении в должность, по большому счету реализуются, несмотря на все эти сложности. И можно сказать, что все эти события никак не отразились на решимости Касым-Жомарта Токаева провести определенные реформы. Особенно те политические реформы, вопрос о необходимости и реализации которых назрел уже очень давно, – считает Талгат Калиев.

Так, по его мнению, необходимо особо отметить первый пакет политических реформ. Это изменение закона о выборах, о политических партиях. Принятие нового закона о проведении мирных собраний и новый закон о парламентской оппозиции.

Причем идея законопроекта о парламентской оппозиции, который значительно усиливает внутрипарламентскую демократию, была инициирована не кем-либо, а самим Президентом Токаевым. И впервые он обнародовал ее на заседании Национального совета общественного доверия, который, к слову, был также создан по его инициативе. Параллельно он декриминализовал уголовную статью о клевете, переведя ее в Кодекс РК об административных правонарушениях, что тоже крайне важно, особенно для журналистов. Кроме того, глава государства предложил внести изменения в статью 174 УК ("Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни"), заменив формулировку "возбуждение" на более точное понятие "разжигание", – продолжил эксперт.

Также Талгат Калиев отметил позитивные изменения социального плана, которые произошли благодаря пакету экономических реформ, принятых по поручению Президента.

Так, например, Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос использования пенсионных накоплений на покупку жилья или для получения образования, и сейчас казахстанцы могут пользоваться этим правом. Также глава государства издал указ о кредитной амнистии, а в прошлом году была такая акция, когда малообеспеченным семьям, чья сумма задолженности не превышала 300 тысяч тенге, попросту простили долги. В итоге полмиллиона наших сограждан смогли избавиться от своих неподъемных кредитов. Кроме того, по указу Президента Токаева введено новое государственное пособие многодетным семьям в дифференцированных размерах, кратных к МРП, от 42,5 до 74 тысяч тенге, а детям из малообеспеченных семей положен гарантированный социальный пакет. Также были разработаны новые, гораздо более удобные и выгодные для населения жилищные программы. На мой взгляд, это наиболее яркие вещи, которые свидетельствуют о том, что определенные позитивные изменения планомерно осуществляются, – отметил Талгат Калиев.

По мнению эксперта, все реформы проводимые Президентом в стране и высказанные им идеи, активно отслеживаются не только профессиональными политиками, экономистами и политологами, но и представителями всех слоев казахстанского общества. И многие казахстанцы до сих пор задаются вопросом: каков он второй Президент страны как человек и государственный деятель.

Если оценить реакцию в facebook на каждое выступление Президента, то заметно, что они пользуются большим вниманием аудитории. Поскольку, как только он выступает, тут же начинается полемика в соцсетях. Это говорит о том, что казахстанцы тщательно следят за его высказываниями, многие прислушиваются, делают определенные выводы и начинают это довольно бурно обсуждать. И каждое интервью с Токаевым, опубликованное в отечественных или зарубежных СМИ, точно также пристально изучается казахстанской аудиторией. Все это свидетельствует о том, что с одной стороны он завоевывает популярность среди населения, а с другой стороны – казахстанское общество все еще изучает своего Президента. То есть он как бы все еще обладает той самой новизной даже спустя год. И казахстанская аудитория все еще присматривается к нему и для себя формирует некий ответ на вопрос: кто есть мистер Токаев? – сказал эксперт.

При этом, по мнению политолога, у большинства зарубежных коллег Президента Касым-Жомарта Токаева, подобных вопросов не возникает. Ведь на мировой арене он и раньше был известен гораздо больше, чем в Казахстане – и в период работы в ООН и когда руководил Министерством иностранных дел РК.

То есть Токаев достаточно хорошо смог себя позиционировать. Тем более, он является одним из авторов стратегии многовекторной политики, которой придерживается наша страна уже на протяжении трех десятилетий. И всегда Казахстан был последователен в своих действиях. Нас никогда не лихорадило, не бросало из крайности в крайность. И если мы заявили один раз о многовекторности, мы четко ее придерживались и придерживаемся. В этом плане наша страна была и является предсказуемым и надежным партнером. И я думаю, в этом очень большая заслуга Касым-Жомарта Токаева, поэтому и зарубежные игроки оценивают его как надежного и предсказуемого Президента, – считает Талгат Калиев.

В общем, по мнению политолога, несмотря на все выпавшие на долю нашей страны испытания и потрясения, Касым-Жомарт Токаев все же смог осуществить большую часть задуманного, и первый год своего президентства он прошел успешно. Об этом свидетельствует и повышение его авторитета среди рядовых казахстанцев и значительное снижение протестных настроений в стране, если сравнивать с тем, что происходило весной прошлого года.

Подготовил Владимир Демидов

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