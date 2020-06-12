Родственница жестоко избитой женщины в Шымкенте рассказала подробности

Можно сказать, поломана и в моральном смысле, и в физическом.

Неизвестные избили жительницу Шымкента до полусмерти. Не оставив на жертве практически "живого" места. Подробности страшной истории поведала родственница пострадавшей, сообщает zakon.kz.

Как рассказала Снежана телеканалу "Astana", у нее очень-очень много переломов.

В тот злополучный день потерпевшая возвращалась с работы домой в районе девяти часов вечера. В этот момент во дворах на нее напали мужчины. Преступники истязали ее до потери сознания. Выбили зубы, сломали в трех местах челюсть и ребра, душили целлофановым пакетом. Решив, что жертва умерла, нападавшие накрыли ее ветками и ушли.

Состояние было ужасное, то есть, человек практически был мертв, я даже не побоюсь этого слова. Женщина говорить не может, потому что ни одного зуба во рту. Кушать не может, заявление писать не может. Писал муж потерпевшей, так руки перебиты также, как и все тело. По всей видимости, защищаясь, - отметила Снежана.

В похожем состоянии сейчас находится алматинка Бота. Только такие побои девушка терпела регулярно. В течение года ее избивал молодой человек. "Крик души" потерпевшая опубликовала в социальной сети, где попросила казахстанцев о помощи.

По статистике, ежедневно в Казахстане от рук своего сожителя умирает одна женщина. Об издевательствах жертвы, как правило, умалчивают. Боятся за свою жизнь.

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