Крупный пожар произошел на зерновых складах в СКО

Площадь возгорания 1100 кв.м.

В СКО на складах произошел крупный пожар, передает zakon.kz.

12 июня в 05:36 час. в с. Кондаратовка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области на территории ХПП ТОО "Нур компания Астык ЛТД" произошло загорание 4-х складских помещений на общей площади 1100 кв.м. - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

Пожар локализовали в 7.29. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В ликвидации пожара были задействованы силы и средства ДЧС СКО, дежурная следственная оперативная группа районного отдела полиции, добровольные пожарные формирования в составе 46 человек и 12 единиц техники.

Согласно данным в Интернете, ТОО "Нур компания Астык ЛТД" занимается складированием и хранение зерна, производством муки, оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для животных.

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