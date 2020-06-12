Крупный пожар произошел на зерновых складах в СКО
Площадь возгорания 1100 кв.м.
Фото : КЧС МВД РК12 июня 2020, 09:59
В СКО на складах произошел крупный пожар, передает zakon.kz.
12 июня в 05:36 час. в с. Кондаратовка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области на территории ХПП ТОО "Нур компания Астык ЛТД" произошло загорание 4-х складских помещений на общей площади 1100 кв.м. - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.
Пожар локализовали в 7.29. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В ликвидации пожара были задействованы силы и средства ДЧС СКО, дежурная следственная оперативная группа районного отдела полиции, добровольные пожарные формирования в составе 46 человек и 12 единиц техники.
Согласно данным в Интернете, ТОО "Нур компания Астык ЛТД" занимается складированием и хранение зерна, производством муки, оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для животных.
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