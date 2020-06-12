Сигарет на 5,5 млн тенге хотел продать алматинец, его осудили

Ему назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на указанный срок с привлечением к принудительному труду на 50 часов.

Фото : acca.media

Алматинца осудили за продажу неучтенной табачной продукции, сообщает zakon.kz. По приговору суда обвиняемый признан виновным по ст. 214 ч.1 УК РК (незаконное предпринимательство) и ему назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на указанный срок с привлечением к принудительному труду на 50 часов. Сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено расследованием досудебное производство в отношении жителя города Алматы, который в начале 2020 года осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации с нарушением законодательства о разрешениях и уведомлениях, сопряженную со сбытом и хранением табачных изделий в значительных размерах. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель города Алматы в момент получения денежных средств в сумме свыше 5,5 млн тенге за реализацию неучтенной табачной продукции марки "Milano" в количестве 49 коробок (24 500 пачек сигарет), - сообщили в КФМ МФ РК.

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