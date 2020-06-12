Озвучены результаты анализов на содержание токсинов в воздухе Алматы

Бензапирен – химический компонент, обладает сильнейшей канцерогенной активностью, чрезвычайно токсичен.

Казгидромет опубликовал результаты анализов первой недели на содержания бензапирена в атмосферном воздухе Алматы, сообщает zakon.kz.

Как ранее сообщалось, в городе с 1 июня начали проверять воздух на наличие бензапирена.

Отбор проб был произведен на следующих 5 точках: ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева; пр. Райымбека, угол ул. Наурызбай батыра; мкр. Айнабулак-3; мкр. Аксай-3, ул. Маречека, угол ул. Б.Момышулы; мкр. Тастак-1, ул. Толе би, 249, - сообщили в ведомстве.

По результатам отбора и анализа проб атмосферного воздуха концентрации бензапирена находятся в пределах 0,0002-0,0004 мкг/м3, что ниже установленной нормы (ПДК = 0,001 мкг/м3).

Бензапирен – химический компонент, обладает сильнейшей канцерогенной активностью, чрезвычайно токсичен. По степени воздействия на организм относится к I (высшему) классу опасности. Образуется при сгорании углеводородного жидкого, твердого и газообразного топлива (в меньшей степени при сгорании газообразного), в крупных городах выделяется преимущественно автомобильным транспортом.

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