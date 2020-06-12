Олененок родился в алматинском зоопарке

В настоящее время малыш с мамой чувствует себя хорошо.

Фото : зоопарк Алматы

В зоопарке Алматы пополнение, передает zakon.kz. Дорогие подписчики! У нас радостная новость! По традиции, у наших питомцев каждой весной рождаются малыши. Неделю назад у пятнистых оленей родился олененок! В настоящее время малыш с мамой чувствует себя хорошо и находится под наблюдением наших специалистов, - сообщили в зоопарке. 18 мая в зоопарке родился верблюжонок. Его назвали Мика.

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