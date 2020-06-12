Олененок родился в алматинском зоопарке
В настоящее время малыш с мамой чувствует себя хорошо.
Фото : зоопарк Алматы12 июня 2020, 10:19
В зоопарке Алматы пополнение, передает zakon.kz.
Дорогие подписчики! У нас радостная новость! По традиции, у наших питомцев каждой весной рождаются малыши. Неделю назад у пятнистых оленей родился олененок! В настоящее время малыш с мамой чувствует себя хорошо и находится под наблюдением наших специалистов, - сообщили в зоопарке.
18 мая в зоопарке родился верблюжонок. Его назвали Мика.
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