Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Олененок родился в алматинском зоопарке

В настоящее время малыш с мамой чувствует себя хорошо.

Фото : зоопарк Алматы12 июня 2020, 10:19

В зоопарке Алматы пополнение, передает zakon.kz.

Дорогие подписчики! У нас радостная новость! По традиции, у наших питомцев каждой весной рождаются малыши. Неделю назад у пятнистых оленей родился олененок! В настоящее время малыш с мамой чувствует себя хорошо и находится под наблюдением наших специалистов, - сообщили в зоопарке.

18 мая в зоопарке родился верблюжонок. Его назвали Мика.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты