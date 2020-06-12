"Банк Хоум Кредит" переведет 3 000 000 тенге всем желающим

Принять участие в "Шоу бесплатных переводов" сможет абсолютно любой человек из любого города.

Беспрецедентную акцию уже в эту субботу, 13 июня в 20:00 по времени Нур-Султана, проведет "Банк Хоум Кредит" совместно с платежной системой VISA на своем официальном YouTube-канале, сообщает zakon.kz.

В прямом эфире ведущий и представители банка будут переводить деньги всем зрителям "Шоу бесплатных переводов!". Сумма переводов составит от 5 000 до 150 000 тенге, а общий призовой фонд – целых 3 000 000 тенге.

По условиям акции всем желающим необходимо просто подключиться к прямому эфиру в указанный день и время, внимательно смотреть шоу и выполнять несложные задания от ведущего - за это победители будут получать бесплатные денежные переводы на свои карты от Банка Хоум Кредит.

Каждое задание будет иметь свою "цену", таким образом, казахстанцы смогут заработать от 5 000 до 150 000 тенге.

Данная активность проводится для того, чтобы наглядно продемонстрировать казахстанцам все преимущества нашего мобильного приложения Home Credit Bank Kazakhstan, а именно его уникальную функцию бесплатных переводов между картами практически всех банков, - поясняют в пресс-службе банка.

Финансовый институт отмечает, что принять участие в "Шоу бесплатных переводов" сможет абсолютно любой человек из любого города.

Главное – это соблюдать следующие правила: быть старше 18 лет, иметь смартфон, планшет, ноутбук или любое другое устройство с выходом в интернет, подключиться к YouTube каналу банка в субботу в 20:00, выполнять задания от ведущего и внимательно смотреть эфир всей семьей, ведь тогда у вас будет больше шансов на выигрыш.

И самое главное – иметь в наличие карту любого банка, так как перевод будет осуществляться именно на карту, после получения и подтверждения данных от победителя.

Мы решили, что нашим нынешним и будущим клиентам гораздо приятнее и полезнее будет получить от нас деньги, нежели какие-то другие призы. И советуем смотреть наше шоу всей семьей, так как, во-первых, это увеличивает шансы на победу, а во-вторых, вы можете участвовать все вместе и, тем самым, выиграть больше денег, - подытожили в Банке Хоум Кредит.

Ознакомиться с полными правилами участия в акции можно по ссылке.

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