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Курс доллара продолжает расти на фоне снижения цен на нефть

Доллар подорожал еще почти на 5 тенге.

Фото : aikyn.kzaikyn.kz12 июня 2020, 11:17

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила,что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 403,47, прибавив сразу на 4,95 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 405,5-407,5 тенге, евро - 455,5-459 тенге, рос.рубль - 5,77-5,87 тенге.

Между тем цены на нефть продолжают снижаться.

Так, стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на 7:00 (нрс) снижается на 4,97%, достигая $39,01 за баррель.

Цены на нефть марки WTI упали на 4,38% - до $34,75.

Как сообщалось, 8 июня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE достигла $43,02 за баррель. До этого стоимость нефти этого сорта поднималась выше $43 за баррель три месяца назад — 6 марта.


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