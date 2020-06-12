Дождливые выходные ждут казахстанцев
Прогноз погоды на три дня.
Фото : pixabay.com12 июня 2020, 11:35
На большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града, сообщает zakon.kz.
Северо-западный антициклон вызовет спад жары на северо-западе, севере и затем в центре страны. Лишь на западе и юге страны сохранится погода без осадков, а на юго-западе, юге и юго-востоке Казахстана ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха, - сообщили в РГП "Казгидромет".
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5027240-ff11988e2554e5a73e3c2e2edf95786a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...