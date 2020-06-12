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Дождливые выходные ждут казахстанцев

Прогноз погоды на три дня.

Фото : pixabay.com12 июня 2020, 11:35

На большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града, сообщает zakon.kz.

Северо-западный антициклон вызовет спад жары на северо-западе, севере и затем в центре страны. Лишь на западе и юге страны сохранится погода без осадков, а на юго-западе, юге и юго-востоке Казахстана ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха, - сообщили в РГП "Казгидромет".


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