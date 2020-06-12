Неудачная попытка вооруженного ограбления аптеки в Нур-Султане попала на видео

Парень состоит на учете в "Медицинском центре проблем психического здоровья".

Столичными полицейскими задержан подозреваемый в грабеже, который пытался украсть психотропные препараты в аптеке, передает zakon.kz.

Сотрудники криминальной полиции УП района "Есиль" задержали 18-летнего парня, который, угрожая фармацевту предметом, похожим на пистолет, пытался украсть психотропные препараты в аптеке.

Парень состоит на учете в "Медицинском центре проблем психического здоровья", - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК.

Инцидент попал на камеру наблюдения аптеки. Судя по кадрам, провизор попросту закрыла дверь в служебное помещение и грабитель ушел ни с чем.

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