Неудачная попытка вооруженного ограбления аптеки в Нур-Султане попала на видео
Парень состоит на учете в "Медицинском центре проблем психического здоровья".
Фото : кадр видео12 июня 2020, 11:37
Столичными полицейскими задержан подозреваемый в грабеже, который пытался украсть психотропные препараты в аптеке, передает zakon.kz.
Сотрудники криминальной полиции УП района "Есиль" задержали 18-летнего парня, который, угрожая фармацевту предметом, похожим на пистолет, пытался украсть психотропные препараты в аптеке.
Парень состоит на учете в "Медицинском центре проблем психического здоровья", - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК.
Инцидент попал на камеру наблюдения аптеки. Судя по кадрам, провизор попросту закрыла дверь в служебное помещение и грабитель ушел ни с чем.
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