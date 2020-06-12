Жительница Павлодара с коронавирусом отказалась от госпитализации и умерла

Первый анализ не выявил у нее заболевание.

Умерла заболевшая коронавирусной инфекцией жительница Павлодара. Анализ на COVID-19 не сразу выявил у нее заболевание, передает zakon.kz.

По информации Павлодар-онлайн, женщина 1961 года рождения 5 июня обратилась в фильтр поликлиники с жалобами на слабость, повышение температуры тела, сухой кашель, головную боль, тошноту и рвоту. Ей предложили госпитализацию, от которой она отказалась. В тот же день у нее взяли анализ на COVID-19, результат был отрицательный.

8 июня женщина бригадой скорой помощи была доставлена в провизорный стационар с жалобами на общую слабость, повышение температуры тела, кашель и одышку. С момента поступления состояние пациентки ухудшалось, - рассказали в управлении здравоохранения области.

Повторный анализ, отправленный на лабораторное исследование, 11 июня показал положительный результат.

Как отметили в управлении здравоохранения, лечение пациентки проводилось согласно утвержденным стандартам, протоколам диагностики и лечения заболеваний. Состояние женщины прогрессивно ухудшалось.

Несмотря на оказанную помощь, в 15.58 часов 11 июня она скончалась. Согласно решению комиссии по изучению летальных исходов случай зарегистрирован как смерть от коронавирусной инфекции.

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