Олимпийский день пройдет в онлайн-формате: Что будет в Казахстане

Девизом мероприятия в Казахстане станет фраза: "Олимпиада начинается с детства".

Казахстан в 27-й раз присоединится к празднованию Международного олимпийского дня. В этом году он пройдет в онлайн-формате не только в нашей стране, но и во всем мире, передает zakon.kz.

Национальный Олимпийский комитет Казахстана подготовил насыщенную программу с учетом сегодняшних реалий - в связи с пандемией коронавируса все мероприятия будет перенесены в цифровое пространство.

В этом году по объективным причинам празднование Олимпийского дня пройдёт в онлайн-формате. Причем, как на глобальном, так и на локальном уровнях. НОК Казахстана практически полностью переформатировал активности в двухнедельный интерактивный онлайн-марафон, и мы уверены, что казахстанцы поддержат нашу инициативу. Наша главная задача в условиях пандемии COVID-19 - напомнить всем о том, что спорт это про нас с вами, про здоровый образ жизни, про здоровое будущее, про наших детей. Сегодня одним из главных вопросов на мировой повестке стоит целостность спорта. Важно понимать, что олимпийский спорт и спорт высших достижений не отделим от спорта массового, особенно детского. Все чемпионы родом из детства, и мы вместе с нашими олимпийцами обращаемся сегодня именно к будущим чемпионам, - рассказал генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков.

По словам генерального секретаря, именно с детских лет мы закладываем фундамент будущих олимпийских побед. Пример действующих олимпийских чемпионов, их детские мечты, ставшие реальностью, их вера в свои силы и упорный труд заслуживают того, чтобы о них рассказывали и показывали как можно чаще. НОК Казахстана, который отвечает за подготовку национальных сборных команд по олимпийским видам спорта, посвящает Олимпийский день полностью этой тематике.

Детские мечты самые искренние и чистые. Я с детства хотел быть спортсменом, быть в числе лучших атлетов. Даже в детстве играя на улице с друзьями не любил проигрывать. Помню, что любое возвышение в ауле представлял, как подиум победителя, а себя на нем - профессиональным спортсменом. Так, спорт стал частью моей жизни ещё с самых ранних лет. Эта моя мечта всегда была рядом со мной, привела меня в большой спорт. Если вы не знаете, как ответить на вопрос, кем ты хочешь быть, когда вырастешь, то вспомните свою детскую мечту. Она не обманет, можете поверить мне на слово. Я никогда не скрывал, что мечты о спорте у меня родом из детства. Поэтому если кто-то из детей решил связать свою жизнь с миром спорта, глядя на нас, спортсменов, я буду только рад этому, - отметил серебряный призер Олимпийских игр по дзюдо Елдос Сметов.

Мы, олимпийцы, очень хорошо понимаем, что являемся примером для наших начинающих молодых спортсменов. Олимпийский день - отличная возможность пообщаться с детьми, которые только-только делают первые шаги в большом спорте. Я очень надеюсь, что после нашей встречи еще больше детей пойдут в секции и свяжут свою жизнь со спортом. Ведь спорт учит быть сильным, трудолюбивым, целеустремленным и, конечно, здоровым, - сказал олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин.

В рамках празднования Олимпийского дня пройдет конкурс детского рисунка, любителям активного времяпрепровождения будут предложены онлайн-тренировки с именитыми спортсменами на YouTube-канале, а также олимпийские встречи для детей с особыми потребностями и рисками для здоровья – совместный проект НОК и ЮНЕСКО. И это далеко не все мероприятия, которые подготовили в НОК к Олимпийскому дню-2020.

В социальных сетях будет запущена серия викторин, в которых можно выиграть призы и подарки от Национального Олимпийского комитета Казахстана. Поучаствовать в викторинах можно будет вплоть до 23 июня.

Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан и Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы приглашают всех детей и подростков с особыми потребностями и рисками для здоровья присоединиться к трехдневному онлайн общению с Олимпийскими чемпионами, чтобы еще больше вдохновится удивительными историями, узнать больше об Олимпийских ценностях и силе спорта в достижении своих планов, а также получить ценные советы и мотивацию от лучших спортсменов страны. Это будет одна из важных инициатив в рамках празднования Олимпийского дня-2020 в Казахстане.

17 июня – Серебряный призер Олимпийский игр по боксу, опытнейший член национальной сборной Василий Левит поделится с детьми своей олимпийской историей, и расскажет о том, как важно продолжать делать то, что ты любишь, несмотря ни на что.

18 июня – Олимпийский чемпион по плаванию, сотворивший сенсацию для своей страны на Олимпийских игр в Рио-2016, Дмитрий Баландин проведет первую беседу с детьми и расскажет о своем пути к чемпионству, о сложностях, которые ему пришлось преодолевать и неизмеримой воле к победе.

19 июня – Лучшая спортсменка Казахстана по фристайл-акробатике, победительница и призер этапов Кубка мира и Универсиад Жанбота Алдабергенова и чемпион Паралимпийских игр 2016 года по плаванию Зульфия Габидуллина расскажут свои истории успеха и о своих детских мечтах. Во время бесед с чемпионами у детей будет возможность задать свои вопросы Олимпийцам Казахстана, поделиться своими историями и пообщаться с лучшими атлетами страны.





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