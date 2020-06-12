Мужчину обвиняют в отравлении бездомных в США

Он снимал их мучения на камеру.

38-летний Уильям Роберт Кейбл обвиняется в том, что давал по меньшей мере восьми людям отравленную пищу и снимал их мучения, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Несколько предполагаемых жертв были госпитализированы, и власти полагают, что подозреваемый мог отравить и других людей.

Роберту Кейблу грозит до 19 лет тюрьмы, если его признают виновным.

На этих людей была самая настоящая охота, потому что они уязвимы. Их эксплуатировали и травили. Это извращенная форма "развлечения" была записана на видео, чтобы обвиняемый мог переживать эти моменты снова и снова, - сказал окружной прокурор округа Ориндж Тодд Спитцер.

По данным окружной прокуратуры округа, подозреваемый подходил к уязвимым бездомным в районе Хантингтон-Бич и предлагал им пищу, пропитанную веществом двойной дозой вытяжки жгучего перца. Такие вытяжки используются в перцовых баллончиках.

Подозреваемый говорил жертвам, что они будут участвовать в "пикантном челлендже". Он угощал их пивом, чтобы побудить их к участию. Многие не подозревали, что еда была отравлена. После употребления пищи бездомные страдали от судорог, затрудненного дыхания и рвоты.

Роберт Кейбл был арестован в прошлом месяце. Ему предъявили восемь обвинений в отравлении, а также обвинение в причастности к нападению на несовершеннолетнего.

Чиновники округа Ориндж обратились к общественности с просьбой помочь установить личности всех жертв или возможных сообщников.

В прошлом году испанский ютубер был приговорен к 15 месяцам тюрьмы за то, что обманом заставил бездомного съесть печенье Oreo, наполненное зубной пастой.

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