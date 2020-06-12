Алматинцы на велосипедах поехали на Чарын и их ограбили по пути

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

В Алматинской области раскрыто ограбление туристов, передает zakon.kz.

9 июня текущего года в дежурную часть Шелекского отдела полиции Енбекшиказахского районного управления полиции обратились два жителя Алматы, 47 и 20 лет. Они на своих велосипедах направлялись в Чарынский каньон как туристы. Но на 76 километре автодороги Алматы - Кокпек - Коктал у поселка Казахстан на них напали двое неизвестных, которые у одного отобрали более 13 тысяч тенге и избили второго, травмировав колено. Из-за полученной травмы путешествие прервано. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.191 ч.2 п.1,3 УК РК, - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Сыщики приступили к поиску подозреваемых. В результате организованной работы установили и задержали двоих жителей села Байдибек Би, 27 и 30 лет. После предъявления доказательств они признались в совершении преступления. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование поручено опытному следователю Шелекского отдела полиции, который в течение суток произвел все следственные действия с назначением экспертиз. Задержанным грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, - отметил заместитель начальника Шелекского ОП Енбекшиказахского РУП майор полиции Дидар Базарбаев.

Ваз 21014, на котором передвигались подозреваемые, как вспомогательное средство совершения преступления, арестован и водворен на спецстоянку до решения суда, материалы дела будут направлены в суд.

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