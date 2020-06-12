Соперница Шариповой проводит спарринги с абсолютной чемпионкой мира

Поединок Очигава-Шарипова намечен на июль.

Соперница казахстанки Фирузы Шариповой россиянка Софья Очигава во время подготовки к их бою проводит спаринги с абсолютной чемпионкой мира, передает zakon.kz.

Видео, как Очигава спаррингует с Кэти Тейлор из Ирландии, владеющей титулами чемпионки мира по версиям всех главных организаций в мире профессионального бокса - WBA, WBC, IBF и WBO в легком весе (до 61,2 кг). Интересно, что в любителях Очигава неизменно проигрывала Тейлор, включая олимпийский финал в Лондоне-2012.

Сейчас же российская спортсменка заявила, что после боя с Шариповой намерена провести поединок с одной из чемпионок, а потом - с Кэти Тейлор за все четыре пояса.

Добавим, что 10-раундовый поединок между Очигавой и Шариповой пройдет во втором полулёгком весе (до 59 кг) 19 июля в российской Казани. При этом на кону будет стоять чемпионский пояс по версии IBA, которым обладает Очигава. Для казахстанки это будет первый бой псоле рождения ребенка и перерыва в спортивной карьере. До объявления о завершении карьеры в середине 2019 года Фируза Шарипова владела поясами IBA и WBU в весе до 61,2 кг. Также, до весны 2019 года она владела поясами WBC Silver и IBO Championship в весе до 59 кг, но лишилась их из-за того, что вовремя не провела защиту титулов.

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