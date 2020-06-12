Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

ТРК президента опубликовал видео к годовщине инаугурации Токаева 

В минутном ролике авторы взаимосвязанно объединили вехи в жизни главы государства, события за год и факты из истории страны.

Фото : кадр из видео12 июня 2020, 12:48

Телерадиокомплекс Президента Казахстана опубликовал в Instagram видеоролик, в честь годовщины инаугурации Касым-Жомарта Токаева, передает zakon.kz.

Именно в этот день, ровно год назад, прошла инаугурация Касым-Жомарта Токаева. К этому событию, команда ТРК создала творческий ролик, - говорится в описании к видео.

В минутном ролике авторы взаимосвязанно объединили вехи в жизни главы государства, события за год и факты из истории страны.

Кроме этого были опубликованы интервью известных зарубежных политологов и общественных деятелей о президенте Токаеве.

Инаугурация Касым-Жомарта Токаева состоялась 12 июня 2019 года во Дворце Независимости. Он одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав более 70% голосов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты