ТРК президента опубликовал видео к годовщине инаугурации Токаева
В минутном ролике авторы взаимосвязанно объединили вехи в жизни главы государства, события за год и факты из истории страны.
Фото : кадр из видео12 июня 2020, 12:48
Телерадиокомплекс Президента Казахстана опубликовал в Instagram видеоролик, в честь годовщины инаугурации Касым-Жомарта Токаева, передает zakon.kz.
Именно в этот день, ровно год назад, прошла инаугурация Касым-Жомарта Токаева. К этому событию, команда ТРК создала творческий ролик, - говорится в описании к видео.
В минутном ролике авторы взаимосвязанно объединили вехи в жизни главы государства, события за год и факты из истории страны.
Кроме этого были опубликованы интервью известных зарубежных политологов и общественных деятелей о президенте Токаеве.
Инаугурация Касым-Жомарта Токаева состоялась 12 июня 2019 года во Дворце Независимости. Он одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав более 70% голосов.
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