ТРК президента опубликовал видео к годовщине инаугурации Токаева 

В минутном ролике авторы взаимосвязанно объединили вехи в жизни главы государства, события за год и факты из истории страны.

Телерадиокомплекс Президента Казахстана опубликовал в Instagram видеоролик, в честь годовщины инаугурации Касым-Жомарта Токаева, передает zakon.kz.

Именно в этот день, ровно год назад, прошла инаугурация Касым-Жомарта Токаева. К этому событию, команда ТРК создала творческий ролик, - говорится в описании к видео.

В минутном ролике авторы взаимосвязанно объединили вехи в жизни главы государства, события за год и факты из истории страны.

Кроме этого были опубликованы интервью известных зарубежных политологов и общественных деятелей о президенте Токаеве.

Инаугурация Касым-Жомарта Токаева состоялась 12 июня 2019 года во Дворце Независимости. Он одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав более 70% голосов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!