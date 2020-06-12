Для участников госзакупок создан электронный гипермаркет

Далее создатели гипермаркета планируют предоставлять для бизнеса дополнительные B2B Online-сервисы.

Казахстанские айтишники создали электронный гипермаркет для участников госзакупок, сообщает zakon.kz.

Пока одни отрасли в карантин терпели убытки, Online-торговля напротив стремительно развивалась. Причем обороты набирала объединенная купля-продажа через так называемые онлайн-магазины и электронные рынки, где аккумулируется товар сразу многих компаний и есть возможность выбора. Казахстанская группа специалистов в области IT-технологий из Центра электронной коммерции по инициативе АО "Центр электронных финансов" Министерства финансов РК создала онлайн- каталог товаров OMarket.kz и интегрировала его с веб-порталом госзакупок.

В гипермаркете собран весь ассортимент популярных интернет-магазинов, что автоматически дает возможность закупщикам выбрать товар и поставщика с самой низкой ценой.

Сам процесс проходит достаточно быстро – выполняется запрос на бронирование товара, после подтверждения заказа поставщиком - подписывается электронный договор и на все про все уходит не более суток. Заказчику больше не нужно искать товар по подходящей цене по всем сайтам, формировать бумажные документы, делать маркетинг, искать поставщиков, – рассказал генеральный директор компании, Дархан Биржанов.

При этом для небольших населенных пунктов появилась возможность, не выезжая в региональные центры, заказывать необходимые товары. В выгоде и обычные магазины, которые разместив на гипермаркете информацию о товаре со склада, экономят на аренде, на содержании продавцов-консультантов, коммунальных и иных расходов, связанных с обслуживанием торговых павильонов.

Для сравнения на веб-портале госзакупок за 2019 год заключено из одного источника 194 186 договоров на сумму 54,6 млрд. тенге. При этом выделенная сумма составляла 55.9 млрд.тенге, то есть экономия для бюджета составила всего 2.4%. Берем пачку бумаги А4 в, которая в реестре планов госзакупок колеблется от 1300 до 1700 тенге за одну пачку без учета НДС, а в OMarket.kz цена на нее составляет 1179 тенге без НДС, то есть условная экономия должна быть 10 ~ 30% от запланированной стоимости. Принимая во внимание, что в прошлом году на закуп бумаги из одного источника было выделено порядка 5 млрд. тенге, дополнительно порядка 500~1500 млн.тенге ежегодно будет экономить для бюджета Omarket.kz только на закупе офисной бумаги А4.

В настоящее время госзакупки – ассоциируются у предпринимателей с коррупцией и сложными процедурами участия. Зачастую они даже не пытаются соваться в эту сферу в силу сложившегося стереотипа ("там все свои", очень много сложных процедур по оформлению документов и т.п.). Наш каталог нацелен на устранение этих барьеров и обеспечение прозрачности госзакупок, просто разместите информацию о своей продукции на OMarket.kz и о Ваших товарах узнает вся страна. Когда госорган выберет товар, к поставщику поступит СМС о поступлении нового заказа, и он побеждает в госзакупках в один клик! – рассказал Дархан Биржанов.

При этом заказчик вправе "выбрать" казахстанский товар, что будет прямой поддержкой отечественного производства.

И это еще не все. Далее создатели гипермаркета планируют предоставлять для бизнеса дополнительные B2B Online-сервисы по определению благонадежности контрагента, его рейтингу, а также доступ к функционалу Smart-Contracts : возможности заключения/подписания с ЭЦП электронных договоров, обмена электронными актами и другими документами. Все это позволит бизнесу значительно сократить свои издержки на почтовые, канцелярские и иные накладные расходы. Помимо этого, создатели электронного гипермаркета смогут делать аналитику импортозамещения популярных закупок и выделять для НПП "Атамекен" объемы и конкретные характеристики товаров с целью дальнейшей их поддержки в организации нового отечественного производства.

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