Аким Жезказгана самоизолировался

Акимат города не закрыт на карантин.

Аким Жезказгана Кайрат Бегимов перестал посещать работу и самоизолировался после контакта с носителем коронавируса, передает zakon.kz.

BaigeNews.kz сообщает, что градоначальник работает в дистанционном режиме.

Аким Жезказгана работает на удаленке. Он контактировал с зараженным коронавирусной инфекцией лицом во время рабочей поездки по городу. Несмотря на то, что результат ПЦР-теста был отрицательный, аким решил не подвергать риску окружающих, - сообщили в пресс-службе акимата региона.

При этом акимат города на карантин не закрыт. Коллектив акимата сдал анализы, которые дали отрицательный результат на коронавирус.

Это уже второй аким на территории Карагандинской области, который отправлен в самоизоляцию в связи с распространением коронавирусной инфекции. До Кайрата Бегимова 14 дней провел дома в изоляции аким города Темиртау Галым Ашимов. Его больничный заканчивается 15 июня.

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