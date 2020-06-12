Сорок сотрудников научного медицинского центра заболели коронавирусом в Нур-Султане
Они находятся на домашнем карантине с бессимптомным течением.
Фото : pixabay.com12 июня 2020, 13:11
В национальном научном медицинском центре в Нур-Султане на сегодняшний день зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции среди сотрудников. Об этом сообщила главный санврач Жанна Пралиева добавила, передает zakon.kz.
Обследования проводились с профилактической целью, с тяжелым течением не наблюдается. Проводятся все противоэпидемические меры, все 40 специалистов на домашнем карантине с бессимптомным течением, - сказала она на брифинге.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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