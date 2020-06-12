Подозреваемого в избиении матери двух детей задержали в Шымкенте

По заключению назначенных экспертиз будет принято процессуальное решение.

Управлением полиции Абайского района Департамента полиции Шымкента по факту избиения 26 мая 39-летней местной жительницы проводится досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК “Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью”, передает zakon.kz.

По информации Департамента полиции Шымкента, на месте происшествия следственно-оперативная группа провела все необходимые мероприятия и установила лицо, причастное к совершению преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 48-летний местный житель и водворен в изолятор временного содержания. Назначен ряд соответствующих экспертиз, - отметили в ведомстве.

По инициативе руководства Департамента полиции Шымкента была организована встреча с участием Айгуль Рахметовой – специалиста в области телесно-ориентированной психологии, экстренной психологической помощи, детско-родительских отношений и Айгуль Орынбек – юриста, члена Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан с потерпевшей.

По заключению назначенных экспертиз будет принято процессуальное решение. Ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры и Департамента полиции Шымкента.

Ранее мы сообщали о том, что в Шымкенте произошел вопиющий случай - женщину избили до неузнаваемости.

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