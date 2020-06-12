Ежедневно в Нур-Султане тестируют до 5 тысяч человек

Всего в городе проведено свыше 148 тысяч тест-исследований на КВИ.

На брифинге руководитель управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова рассказала о проводимой работе по выявлению граждан с коронавирусной инфекцией в Нур-Султане, передает корреспондент zakon.kz.

В городе работают 7 лабораторий по ПЦР диагностике КВИ, где ежедневно проводится порядка 5 тысяч тестов. Это повысило охват и выявляемость данной инфекции среди населения города. На текущую дату проведено свыше 148 тысяч тестов исследований, - сказала Кисикова.

Также, по ее словам, идет работа по информированию об изменениях тактики ведения меднаблюдения лиц с лабораторно подтвержденной КВИ.

То есть, есть разделение на симптомных и бессимптомных. Есть клинические признаки заболевания и отсутствие клинических признаков. Больше внимания необходимо уделять именно тем пациентам, у которых симптомы, во избежание проявления осложнений и организации своевременной медпомощи с госпитализацией. Но при этом, лица с бессимптомным течением не остаются без внимания. Все они наблюдаются в территориальных поликлиниках в условиях домашнего карантина, - пояснила она.

Глава управления добавила, что все пациенты обеспечиваются пульсоксеметрами для измерения насыщения кислородом крови, ежедневно проводятся обзвоны.

И при появлении клиники заболевания, то есть жалоб на повышение температуры тела, кашель, отдышку, медработниками организуется проведение дополнительных исследований. Таких как рентгенография органов грудной клетки или обследование на компьютерном томографе. Для этого определены стационары города, где по предварительной записи данная работа организовывается сотрудниками территориальных поликлиник. В последующем, с консультацией врачей инфекционистов и пульмонологов, - уточнила Кисикова.

При наличии отклонений, при наличии пневмонии решается вопрос о госпитализации.

И вот в этих случаях тоже есть моменты, которые следует отметить: есть непонимание со стороны жителей нашего города. То есть отказы от госпитализации. Поэтому, уважаемые жители города, этими отказами, вы и ваши близкие подвергаете себя опасности, утяжелению своего состояния здоровья, что влияет в последующем на течение и исход вашего заболевания, - заключила глава горздрава Нур-Султана.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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