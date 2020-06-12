330 медработников заболели коронавирусом в Нур-Султане

Летальных случаев от COVID-19 среди медработников нет.

Порядка 330 случаев заболевания коронавирусом среди медицинских работников зарегистрировано в Нур-Султане, сообщила на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

В целом по городу зарегистрировано порядка 330 случаев заболеваемости среди медработников. Это все учреждения в Нур-Султане: республиканские, городские, ведомственные. В том числе по медорганизациям Управздрава порядка 200, треть медработников были задействованы именно в тех стационарах, которые были задействованы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, - сообщила Кисикова в СЦК.

Она добавила, что летальных случаев от COVID-19 среди медработников в Нур-Султане нет.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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