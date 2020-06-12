Twitter удалил более 170 тысяч прокитайских аккаунтов

Эти учетные записи были выявлены на ранней стадии и имели очень мало подписчиков с низким уровнем вовлеченности.

Twitter удалил более 170 000 аккаунтов, которые были связаны с распространением прокитайских сообщений. Об этом пишет BBC, передает zakon.kz.

Некоторые из этих сообщений были посвящены вспышке коронавируса.

Компания заявила, что была удалена основная сеть из 23 750 высокоактивных учетных записей, а также еще 150 000 дополнительных аккаунтов.

Twitter также сообщил, что закрыл более тысячи российских дезинформационных аккаунтов.

Фирма заявила, что китайская сеть, которая базировалась в КНР, имела ссылки на более раннюю операцию по распространению сообщений, которая завершилась вместе в прошлом году. Эта операция была направлена на распространение информации о политической ситуации в Гонконге.

Хотя эта сеть является новой, технические ссылки, которые мы использовали для идентификации, привязаны к деятельности, которую мы идентифицировали и раскрыли в августе 2019 года, - говорится в блоге Twitter.

В компании заявили о тщательном изучении и расследовании прошлых скоординированных информационных операций из КНР.

Эти учетные записи были выявлены на ранней стадии и имели очень мало подписчиков с низким уровнем вовлеченности.

В целом вся сеть была вовлечена в целый ряд манипулятивных и скоординированных действий. Они писали преимущественно на китайском языке и распространяли геополитические сообщения, благоприятные для Коммунистической партии Китая, продолжая продвигать обманчивую информацию о политической динамике в Гонконге, - говорится в блоге.

На прошлой неделе Twitter обвинил президента США Дональда Трампа в ложных заявлениях в некоторых постах.

Ранее компания заявила, что введет новый инструмент для читателей, направленный на борьбу с дезинформацией.

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