Также было отмечено, что сейчас наблюдается рост заболеваемости пневмонией, которые протекают в средней, тяжелой и крайне тяжелой степени течения.

Нельзя и недопустимо говорить, что угроза пандемии осталась в прошлом и она преувеличена, заявила на брифинге в СЦК глава управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

Требую быть по-прежнему бдительными. Нельзя и недопустимо говорить, что угроза пандемии осталась в прошлом и что угроза преувеличена. Главный фактор заражения – нарушения масочного режима, социальной дистанции, несоблюдение личной гигиены, — заявила Кисикова.

Она отметила, что в настоящее время наблюдается рост заболеваемости пневмонией, которые протекают в средней, тяжелой и крайне тяжелой степени течения.

В 70 % случаях пневмония это осложнение от коронавирусной инфекции, только 30 % пневмония – вирус бактериального происхождения. Это еще раз подтверждает тяжесть осложнения коронавирусной инфекции, которая представляет угрозу для жизни каждого человека, — подчеркнула глава профильного управления.

Она напомнила, что за последние дни зарегистрировано 4 летальных случая в Нур-Султане, в одном из которых пациент в течении двух недель принимал самостоятельно лечение.

В целом, согласно озвученной информации, на текущую дату в столице зарегистрировано 2 620 случаев коронавируса, из них 270 дети, 1 829 пациентов выписаны с выздоровлением.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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