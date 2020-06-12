Шумахеру проведут уникальную операцию, есть шансы на излечение

Легендарный гонщик лечится с 2013 года.

7-кратный победитель Формулы-1 Михаэль Шумахер будет снова прооперирован. На этот раз врачи надеются, что получится достигнуть существенного прогресса в лечении легендарного гонщика, передает zakon.kz.

По данным британского издания Dailymail, операцию проведет французский профессор и кардиолог доктор Филипп Менаше. Он уже оперировал Шумахера в сентябре прошлого года, и теперь готовит Михаэля к новой манипуляции - в сердечную ткань пациента вживят стволовые клетки.

Предполагается, что это поможет регенерировать нервную систему бывшего гонщика, тем более, что техника прививки стволовых клеток к поврежденному сердцу другим пациентам признана безопасной и эффективной процедурой.

Икона Формулы-1 пострадала от катастрофического катания на лыжах 6,5 лет назад, находился в коме в течение 6 месяцев после трагедии. Информация о его физическом состоянии в значительной степени тщательно охранялась от общества его родными. Известно, что Шумахер тогда получил тяжелую травму головного мозга.

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