Протесты в Ливане обострились из-за падения курса валюты

В Триполи протестующие забросали банки бензиновыми бомбами.

Сотни людей вышли на улицы городов по всему Ливану на фоне эскалации протестов, поскольку страна столкнулась с обвалом своей валюты, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Ситуация усилилась, когда ливанский фунт упал до рекордных минимумов, потеряв 70% своей стоимости с октября.

Премьер-министр созвал экстренное заседание Кабинета министров для обсуждения экономического кризиса.

Протесты начались в октябре прошлого года и снова вспыхнули после паузы из-за коронавируса.

В столице страны Бейруте и других городах демонстранты перекрыли дороги и подожгли шины и мусорные баки, а в северном городе Триполи протестующие забросали банки бензиновыми бомбами.

Многие ливанцы, которые полагаются на сбережения в своей валюте, впали в нищету, и их бедственное положение усугубилось пандемией.

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