Актаева объяснила поправки в Кодекс о здоровье о наказаниях врачей

Некоторые пункты предлагают перенести в КоАП.

Вице-министр здравоохранения HR Лязат Актаева объяснила поправки в проект Кодекса о здоровье, передает zakon.kz.

Она напомнила, что в целях исполнения поручения главы государства на заседании НСОД от 27 мая были разработаны поправки, направленные на декриминализацию и пересмотр уголовного преследования за медицинские уголовные правонарушения.

В уголовном законодательстве сохранены статьи, где предусмотрена уголовная ответственность за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. Также сохранена 318 статья в части уголовной ответственности за нарушение порядка проведения клинических исследований и применения новых методов при нанесении тяжких последствий при совершении должностным лицом, - сказала она.

Она рассказала, что предлагается в части правонарушений, не влекущих опасность для общественности и тяжелых последствий.

318 статья в части тяжелых последствий и совершения должностным лицом сохраняется в УК РК. Часть первая - ее предлагается перенести в Кодекс об административных правонарушениях. Статья - нарушение порядка проведения клинических исследований и применения новых методов и средств профилактики, диагностики лечения, медреабилитации, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - сказала она.

Подобные дела будут рассматриваться специализированными, районными и приравненные к ним административным судами. Протоколы об административных правонарушениях будут составлять должностные лица в сфере оказания медуслуг.

В части нарушения порядка клинических исследований - должностные лица в сфере обращения лекарственных средств и изделий.

Наряду с этим в целях исключения неясностей и различного толкования предлагается внести изменения в статью 320 УК РК. Если раньше было "неоказание помощи", то теперь предлагается конкретно "неоказание медицинской помощи".

В действующей редакции указано, что неоказание помощи больным без уважительной причины лицом, обязанным его оказывать, в соответствии с законом РК или специальным правилами оказания медпомощи. То есть эти поправки предложены с целью исключения различных толкований, - сказала Актаева.

Также предлагается изменение в статье 179 Уголовно-процессуального кодекса - начало досудебного расследования.

Для начала досудебного расследования вместе с заявлением или сообщением о деянии необходимо, чтобы еще был акт проверки, которым подтверждено невыполнение ненадлежащее выполнение, неоказание медпомощи больному лицом, обязанным его оказывать, а также нарушение порядка клинического исследования и применения новых методов средств профилактики, диагностики лечения медицинской реабилитации, - отметила вице-министр.

То есть, подчеркнула Актаева, данные поправки позволят при правоприменительной практике учесть специфику отрасли здравоохранения.

В целом любое медицинское вмешательство, направленное на охрану жизни и здоровья, связано с риском, - заключила она.

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