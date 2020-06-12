Допинг попал в организм спортсменки пикантным образом. Ее оправдали

Этот случай и другие, подобные ему, в США не считают нарушением антидопинговых правил.

Обладательница бронзовой медали Чемпионата мира-2018 по боксу в весовой категории до 51 кг американка Вирджиния Фукс попалась на допинге, но ее оправдали, передает zakon.kz.

В заявлении Национального антидопингового агентства США USADA отмечается, что допинг попал в пробу спортсменки после полового контакта. Установлено, что лекарства, в которых содержались запрещенные кодексом Всемирного антидопингового агентства WADA препараты, без ведома Фукс принимал ее бойфренд.

Глава USADA Трэвис Тайгарт подтвердил, что по мнению Американского антидопингового агентства, этот случай и другие подобные ему, вроде передачи запрещенных веществ через мясо или рецептурные лекарства, не должны рассматриваться как нарушение.

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