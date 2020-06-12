Средства будут покрывать расходы по организации избирательных комиссий, командировочные и транспортные расходы депутатов маслихатов и полиграфические услуги.

254,7 млн тенге выделено на проведение выборов депутатов в Сенат Парламента Казахстана. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Сабила Мустафина, передает корреспондент zakon.kz.

На выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан в республиканском бюджете для Центральной избирательной комиссии выделено 254,7 млн тенге, - сообщила Сабила Мустафина во время заседания ЦИК.

Из средств республиканского бюджета покрываются расходы на организацию и деятельность избирательных комиссий, командировочные расходы депутатов маслихатов и транспортные расходы, полиграфические услуги необходимые для организации деятельности выборной кампании (подписные листы, удостоверения доверенных лиц и кандидатов в депутаты, изготовление стендов, плакатов, табличек, избирательных бюллетеней), а также услуги на оформление помещений для голосования, расходы на публикацию в средствах массовой информации и другие расходы.

Распоряжение бюджетными средствами, поступающими на эти счета, будет осуществляться территориальными избирательными комиссиями. Сумма в регионах зависит от количества депутатов маслихатов - выборщиков.

По сумме финансирования расходов кандидатов в депутаты Сената Парламента РК ЦИК определит позже своим постановлением.

На прошлую выборную кампанию одного депутата Сената выделялось от 400 до 600 тысяч тенге.

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Тамила Языкова, Нур-Султан

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