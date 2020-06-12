Госдолг Казахстана к концу первого квартала составил 25,5% к ВВП страны

По итогам 2019 года объем госдолга к ВВП составил 24% при лимите в 50%.

Государственный долг Казахстана к концу первого квартала 2020 года составил 25,5% к ВВП страны. Об этом сегодня на отчетной встрече с населением рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, сообщает корреспондент zakon.kz.

По его словам, по итогам 2019 года объем госдолга к ВВП составил 24% при лимите в 50%. На конец первого квартала 2020 года - 25,5%.

Долговая нагрузка на бюджет за 2019 год составила 12,9% при лимите в 15%. По прогнозу, в 2020 году этот показатель составит порядка 13,1% от доходов республиканского бюджета, - добавил министр.

Таким образом, по его словам, принимаются все необходимые меры для поддержания госдолга на безопасном уровне.

Министр дополнил, что по итогам 2019 года средства Национального фонда составили порядка 27,5 трлн тенге или 65,5 млрд долларов. За прошлый год в Нацфонд поступило порядка 4,5 трлн тенге, из которых более 2,8 трлн тенге за счет поступлений прямых налогов от организаций нефтяного сектора.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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