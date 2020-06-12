Врачи Казахстана смогут застраховаться от медицинского инцидента

Новые понятия ввели в проект Кодекса о здоровье.

Вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева рассказала, что в проекте Кодекса о здоровье было введено понятие "медицинский инцидент", передает zakon.kz.

По ее словам, в законодательстве не существовало понятия "врачебная ошибка", оно встречалось только в литературе.

Медицинский инцидент - случай неблагоприятного исхода в результате оказания медпомощи, в случае отсутствия небрежного и халатного отношения к своим профессиональным обязанностям. То есть за исключением случаев, предусмотренных административным и уголовным законодательством, - сказала Актаева

Разработать порядок определения медицинских инцидентов, их учета и анализа предстоит Министерству здравоохранения.

Анализ мединцидента будет проводиться службами внутреннего аудита, управлениями здравоохранения, а также Комитетом контроля качества минздрава. Те выводы, которые будут делаться в результате анализа мединцидента, будут направляться руководителю медорганизации для устранения недостатков, - отметила она.

Кроме понятия "медицинский инцидент" в проекте кодекса введено право медицинского и фармацевтического работника на страхование профессиональной ответственности за причинение вреда здоровью и жизни, при отсутствии недобросовестного отношения к своим обязанностям.

Возмещение вреда будет осуществляться страховой компанией, где застрахован медработник.

Это важный момент, потому что этот учет позволит на системной основе выявлять резервы и пути для улучшения качества безопасности медпомощи, - сказала она.

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