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Минфину осталось реализовать 62 объекта, чтобы закончить план приватизации

Исполнение Плана, включая проданные и направленные на реорганизацию или ликвидацию объекты, составляет 93%, а с учетом находящихся на торгах – 96,8%.

Фото : ia-centr.ru12 июня 2020, 15:43

Министерству финансов осталось реализовать 62 объекта для завершения комплексного плана приватизации. Об сегодня на отчетной встрече с населением рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, сообщает корреспондент zakon.kz.

Напомним, комплексным планом предусмотрена приватизация 863 организаций госсобственности и объектов квазигоссектора. На данный момент продано 503 объекта на 534,1 млрд тенге.

Еще 298 объектов направлено на реорганизацию и ликвидацию, из них 220 уже реорганизованы и ликвидированы. Исполнение Плана, включая проданные и направленные на реорганизацию или ликвидацию объекты, составляет 93%, а с учетом находящихся на торгах – 96,8%, - сообщил он.

До завершения Комплексного плана осталось реализовать 62 объекта, из которых 34 уже на торгах.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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