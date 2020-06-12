Банки могут отказать в открытии счета тем, кто не платит налоги

Согласно Налоговому законодательству банки обязаны отказывать в открытии банковских счетов тем налогоплательщикам, которые имеют налоговую задолженность - Жамаубаев.

Банки второго уровня могут отказать в открытии банковского счета тем, кто не платит, налоги или имеет задолженности по ним. Об сегодня на отчетной встрече с населением рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, сообщает корреспондент zakon.kz.

Согласно Налоговому законодательству банки обязаны отказывать в открытии банковских счетов тем налогоплательщикам, которые имеют налоговую задолженность. Кроме того, банки отказывают в открытии банковских счетов тем налогоплательщикам, которые бездействуют, - сообщил министр, отвечая на вопрос граждан.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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