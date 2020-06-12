Как будут выбирать депутатов в Сенат в условиях карантина

В настоящее время с Минздравом прорабатываются дополнительные вопросы организации именно агитационного взаимодействия и дня голосования.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Константин Петров рассказал, что при выборах в Сенат ряд избирательных мероприятий не носят большого публичного характера и там достаточно соблюдение масочного режима, использования санитайзеров и соблюдения социальной дистанции, передает корреспондент zakon.kz.

Постановление содержит порученческий пункт акиматам городов республиканского значения и областей предусмотреть все необходимые меры по созданию материально-технических условий и обеспечением именно карантинных особенностей, - сказал Петров.

Между тем он добавил, что часть выборных мероприятий не носят "большого публичного характера".

Мы сейчас исходим из того, что ряд избирательных мероприятий не носят большого публичного характера и там достаточно соблюдения масочного режима, использование дезинфицирующих средств и социального дистанцирования, - пояснил выступающий.

Вместе с тем, по его словам, в связи с тем, что день голосования будет проходить в условиях достаточно большого скопления выборщиков в настоящее время с Минздравом прорабатываются дополнительные вопросы организации именно агитационного взаимодействия и дня голосования, - заключил зампредседателя ЦИК.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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