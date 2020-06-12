Могут ли казахстанцы отказаться от вакцины от COVID-19

Прививки делятся на обязательные и добровольные.

На сегодняшний день вакцины от коронавируса пока нет. Единственным эффективным способом ограничения распространения инфекции остаются карантинные меры, а также меры личной санбезопасности. Так или иначе ученые и исследователи со всего мира бьются над созданием вакцины от COVID-19. Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева ответила, могут ли казахстанцы отказаться от этой вакцины в будущем, передает zakon.kz.

В целом, это зависит от эпидемиологической ситуации, когда появится вакцина. Если вакцина появится в сложный период, то она пройдет в разряд вакцин по эпидемиологическим показаниям. Но тем не менее, право на отказ сохраняется, - проинформировала Актаева.

Вице-министр также рассказала, как делят вакцины. Прививки делятся на обязательные и добровольные. Обязательные описаны в перечне плановых прививок и по эпидемиологическим показателям.

Перечень плановых прививок утверждается постановлением правительства. Перечень был и в прошлом году, и сейчас, и на следующий год будет. Он состоит из 11 профилактических прививок, которые направлены против кори, коклюша, краснухи, скарлатины, столбняка, паротита, полеомелита, пневмококковая и гемофильная палочка, туберкулез и вирусный гепатит Б, - перечислила она.

Лязат Актаева напомнила, что в обществе была дискуссия насчет вакцины против вируса папилломы человека.

Определенная неготовность была для включения этой прививки в обязательный перечень. Она не входит в перечень и является добровольной. Эта вакцина значительно снижает риск развития рака шейки матки, - сказала Актаева.

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