Прилетят ли иностранные наблюдатели следить за выборами в Сенат?

В ближайшее время ЦИК совместно с МИД этот вопрос рассмотрит.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров сообщил, что участие национальных наблюдателей в избирательных процедурах при выборах в Сенат возможно. Он отметил, что "мы ожидаем, что оно будет реализовано", передает корреспондент zakon.kz.

Что касается участия национальных и международных наблюдателей. Законодательное поле по участию национальных наблюдателей совершенно не изменилось. Как и раньше, участие национальных наблюдателей в избирательных процедурах возможно. Мы ожидаем, что оно будет реализовано, - сказал Петров.

Что касается приглашения международных иностранных наблюдателей, по его словам, здесь есть один важный аспект.

Сейчас у Казахстана фактически отсутствует авиасообщение, есть ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Они действуют не только в нашей стране, но и в целом, во многих странах мира. Вопрос приглашения миссий иностранных находится в компетенции министерства иностранных дел. Мы сегодня инициировали обсуждение с МИД. Думаю, что в ближайшее время при малейшей возможности мы совместно с МИД этот вопрос рассмотрим, - добавил он.

По поводу приглашения казахстанских наблюдателей, представителей Центральных избирательных комиссий других стран, заместитель председателя ЦИК указал, что "мы пока такой возможности не рассматриваем".

То есть часть иностранных наблюдателей шло по нашим двусторонним меморандумам и договорам о сотрудничестве, мы пока коллег своих не приглашаем. Вопрос, который находится в компетенции МИД, думаю, по мере прояснения эпидемиологических ограничений, будет решаться совместно с МИДом, - заключил Петров.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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