Олимпийский день-2020: Мечта начинается с детства

С 12 по 23 июня, выдающиеся спортсмены Казахстана расскажут свои истории успеха и о своих детских мечтах в онлайн формате.

В Казахстане начинается празднование Международного Олимпийского дня. В течение ближайших 10 дней состоятся различные активности, целью которых является продвижение олимпийских ценностей, передает zakon.kz.

Каждый из нас нуждается во вдохновении, мотивации для того, чтобы что-то начать делать. Занятия спортом – не исключение. Конечно, будучи взрослым, человек может начать ежедневные пробежки или занятия фитнесом, чтобы хорошо выглядеть летом на пляже или привлечь противоположный пол. Но как заинтересовать детей, которые как раз и составляют основу массового спорта?

Общеизвестно, что детей чаще всего интересуют герои, они ищут кумиров в кино и жизни, людей, кому хотят подражать.

Выдающиеся спортсмены как раз становятся именно теми супергероями, на кого детишки могут равняться, брать с них пример и вести здоровый образ жизни, приобщаться хотя бы к физкультуре.

То есть, когда детки видят, что на Олимпиаде выигрывает наш соотечественник или соотечественница, которые тренировались здесь, в этом районе, городе, селе, на этих беговых дорожках, в этих залах, бассейнах, аренах, благодаря своему упорству и труду ставшие знаменитым, они наверняка захотят последовать примеру, тоже начать тренировки.

А уже задача тренера – среди большого количества занимающихся вовремя заметить талант и довести его до олимпийских вершин. И чем больше детишек будет в массовом спорте, тем больше вероятности, что у нас в Казахстане будет больше олимпийских чемпионов, которые, в свою очередь, станут вдохновлять еще больше детей на тренировки.

Карантин, связанный с коронавирусом, сблизил всех нас, и теперь, благодаря социальным сетям, в рамках олимпийского дня, каждый сможет пообщаться с нашими прославленными спортсменами, узнать, чем интересен спорт, как начать тренировки, воспитать в себе дисциплину, научиться ставить цели и добиваться их.

В течение ближайших 10 дней в Казахстане в рамках олимпийского дня состоятся различные активности, целью которых является продвижение олимпийских ценностей, вовлечение наших соотечественников разных возрастов и профессий в эти акции.

В этом году из-за карантина и опасности распространения коронавируса олимпийский день пройдет в формате онлайн, активности будут в виде челленджей, онлайн-конференций со спортсменами и другими активностями, чтобы почувствовать, что спорт способен объединить людей, даже если они вынуждены соблюдать социальную дистанцию.

Национальный Олимпийский Комитет Казахстана практически полностью переформатировал активности в двухнедельный интерактивный онлайн-марафон, и мы уверены, что казахстанцы поддержат нашу инициативу. Наша главная задача в условиях пандемии - напомнить всем о том, что спорт это про нас с вами, про здоровый образ жизни, про здоровое будущее, про наших детей. Важно понимать, что олимпийский спорт и спорт высших достижений не отделим от спорта массового, особенно детского. Все чемпионы родом из детства, и мы вместе с нашими олимпийцами обращаемся сегодня именно к будущим чемпионам, - рассказал генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков.

На данный момент известно, что онлайн-встречи проведут серебряный призер Олимпийских игр по боксу Василий Левит олимпийский чемпион по плаванию, Дмитрий Баландин лучшая спортсменка Казахстана по фристайлу-акробатике, призер этапов Кубка мира и Универсиад Жанбота Алдабергенова и чемпионка Паралимпийских игр по плаванию Зульфия Габидуллина. Они расскажут свои истории успеха и о своих детских мечтах. Во время бесед с чемпионами у детей будет возможность задать свои вопросы олимпийцам Казахстана, поделиться своими историями и пообщаться с лучшими атлетами страны.

Анонсы других активностей в рамках олимпийского дня будут доступны на нашем сайте и в социальных сетях Национального олимпийского комитета.

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