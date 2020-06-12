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Предприниматели могут вернуть налоги, которые они могли не платить в период ЧП

Если были излишне оплаченные налоги, то мы по заявлению граждан вернем, либо оставим в счет оплаты будущих платежей - Жамаубаев.

Фото : uhelp.pro12 июня 2020, 16:18

Минфин лишних денег граждан в бюджет забираться не будет. Так на встрече с населением ответил глава ведомства Ерулан Жамаубаев на вопрос о начисленных штрафах бизнесу во время чрезвычайного положения, передает корреспондент zakon.kz.

Представитель Службы Центральных коммуникаций зачитал в эфире вопрос к министру финансов:

"От бизнеса поступают жалобы, что, несмотря на объявленные каникулы, они видят в личных кабинетах начисленные штрафы, в том числе за тот период, когда люди просто не могли войти в систему, потому что ресурсы все "лежали". Например, когда "упал" eGov. Почему это происходит? И если штрафы начислять не должны, а кто-то их оплатил, как вернуть деньги?"

Во-первых, хочу призвать граждан, не беспокоиться. Лишние деньги граждан мы в бюджет не заберем. Естественно, если это были излишне оплаченные налоги, то мы по заявлению граждан вернем, либо оставим в счет оплаты будущих платежей, - сообщил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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