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Возможность продления "налоговых каникул" прокомментировали в Минфине

Если мы видим реальные проблемы, то можем отсрочить до 6-ти месяцев - Жамаубаев.

Фото : vsluh.ru12 июня 2020, 16:24

Министр финансов Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос, будут ли продлены налоговые каникулы в связи с тем, что некоторым предпринимателям трех месяцев отсрочки по фискальным платежам может быть недостаточно для восстановления, передает zakon.kz.

Сейчас в правительстве ведется большая работа по восстановлению экономики. И мы в режиме онлайн каждый день обсуждаем эти вопросы с бизнесом, особенно МСБ, сфера услуг. Мы проблему хорошо знаем. Но мы и так дали хорошую отсрочку, сейчас уже экономика постепенно восстанавливается и надеемся, что отсрочек не будет, - ответил он.

При этом, министр отметил, что каждый случай будет рассмотрен индивидуально. А потому, если предприниматель испытывает трудности, то по Налоговому законодательству, имеет право обратиться в местный департамент Госдоходов и "заявиться".

Если мы видим реальные проблемы, то можем отсрочить до 6-ти месяцев, - заключил он.


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